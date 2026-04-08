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Coleção Viva Processador de alimentos
Descontinuado
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O processador de alimentos Philips 2 em 1 vem com um copo do miniprocessador grande, um copo de liquidificador de 1,5 L e dois encaixes de disco em aço inoxidável. Prepare comidas caseiras com facilidade para a família toda.
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