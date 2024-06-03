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Linha Daily Liquidificador
Descontinuado
Suporte
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Manual do usuário
Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips. A exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura rápida e suave.
Todas (5)
Posso usar o aparelho para moer grãos de café, noz-moscada etc?
Posso colocar líquidos ferventes no copo do liquidificador Philips?
As peças do liquidificador Philips são próprias para lava-louças?
Como limpar o copo do liquidificador Philips
Como posso adicionar ingredientes durante o funcionamento do liquidificador Philips?
Por que não consigo ligar o liquidificador?
A espuma está saindo do liquidificador Philips
Os ingredientes grudam nas laterais do copo do liquidificador Philips
Meu liquidificador Philips não funciona
O liquidificador Philips fica bloqueado durante o processamento