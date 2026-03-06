Descontinuado
HR2141/90
Toda a sua nutrição em um liquidificador.
Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips. A exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura rápida e suave.
550 W
Copo de plástico de 2 L
Duas velocidades + pulsar
Tecnologia ProBlend
Copo de plástico grande de 2 l para receitas para toda a família e bico extragrande para facilidade na hora de servir.
Todas as peças são próprias para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas.
A potência perfeita combinando excelente desempenho para triturar gelo e economizar energia.
Críticas
Quando comparado ao modelo anterior RI2001
Capacidade de 1,5 L