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  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
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Descontinuado

Linha DailyLiquidificador

HR2141/90

Toda a sua nutrição em um liquidificador.

Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips. A exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura rápida e suave.

Ver todos os benefícios

Para preparar tudo o que você precisa, com rapidez e facilidade.

Toda a sua nutrição em um liquidificador.

  • 550 W

  • Copo de plástico de 2 L

  • Duas velocidades + pulsar

  • Tecnologia ProBlend

Copo de plástico super-resistente em tamanho família com 2 l

Copo de plástico super-resistente em tamanho família com 2 l

Copo de plástico grande de 2 l para receitas para toda a família e bico extragrande para facilidade na hora de servir.

Seguro para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas

Seguro para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas

Todas as peças são próprias para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas.

550 watts: alto desempenho com economia de energia

550 watts: alto desempenho com economia de energia

A potência perfeita combinando excelente desempenho para triturar gelo e economizar energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Quando comparado ao modelo anterior RI2001

  2. Capacidade de 1,5 L