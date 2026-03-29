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Este liquidificador Philips é perfeito para servir diversos pratos todos os dias. Prepare seus próprios sucos frescos, sopas caseiras ou crie smoothies nutritivos. Com 600 W de potência, diversos ajustes de velocidade e triturador, as possibilidades são infinitas.

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  • 29 March 2026

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