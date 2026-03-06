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  • Alimentos frescos todos os dias
  • Alimentos frescos todos os dias
  • Alimentos frescos todos os dias

Descontinuado

Liquidificador

HR2064/55

Alimentos frescos todos os dias

Este liquidificador Philips é perfeito para servir diversos pratos todos os dias. Prepare seus próprios sucos frescos, sopas caseiras ou crie smoothies nutritivos. Com 600 W de potência, diversos ajustes de velocidade e triturador, as possibilidades são infinitas.

Ver todos os benefícios

Faça vitaminas, sopas deliciosas e sucos saudáveis

Alimentos frescos todos os dias

  • 600 W

  • Copo de plástico de 2 L

  • com filtro

  • 5 velocidades e função pulsar

Filtro para suco puro

Filtro para suco puro

Suco livre de sementes com este prático filtro.

Botão para triturar gelo

Triture gelo com este simples botão.

Copo resistente

Copo resistente

Evite quebras com este copo de plástico reforçado.

Especificações técnicas

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