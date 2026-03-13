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Important Information Manual Philips Blender - English (US)
User Manual Philips Blender - English (US)
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Qual a função da tampa pequena?
Posso colocar líquidos ferventes no copo do liquidificador Philips?
Posso usar o aparelho para moer grãos de café, noz-moscada etc?
Como limpar o copo do liquidificador Philips
Como posso adicionar ingredientes durante o funcionamento do liquidificador Philips?
Todos os ingredientes grudam na parede do copo e a lâmina não consegue alcançá-los. O que devo fazer?
A espuma está saindo do liquidificador Philips
O liquidificador Philips fica bloqueado durante o processamento
O que faço para impedir que a polpa ou as peles de sucos de frutas caiam na bebida?
O copo do liquidificador está vazando. O que devo fazer?
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