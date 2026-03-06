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  • Perfeito para todo tipo de cozinha
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Descontinuado

Liquidificador compacto

HR2021/70

Perfeito para todo tipo de cozinha

Esse é o liquidificador mais completo e compacto do mundo. A jarra com formato especial se encaixa sobre a base do liquidificador Philips, deixando ele com metade do tamanho dos liquidificadores convencionais. O desempenho dele também é impressionante, com a lâmina de cinco pontas e motor de 400W

Ver todos os benefícios

Liquidificador compacto e fácil de guardar

Perfeito para todo tipo de cozinha

  • 400W RMS

  • Copo de plástico de 1,75 L

  • com triturador

  • Fácil armazenamento

Guarde a jarra sobre a base

Guarde a jarra sobre a base

Ocupa metade do espaço dos liquidificadores convencionais porque a jarra se encaixa na base.

Jarra resistente

Jarra resistente

Evite quebras com este copo de plástico reforçado.

Armazenamento do cabo

Armazenamento do cabo

Armazene o cabo no acondicionamento para guardar seu liquidificador de forma prática em sua cozinha.

Especificações técnicas

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