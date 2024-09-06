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Liquidificador e centrífuga de 300 W com dois ajustes de velocidade e pulsar, função de limpeza rápida, unidade de lâminas removível, triturador e copo de 1,5 L. Jarra de suco de 0,7 L incluída.

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  • 6 September 2024

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