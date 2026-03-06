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Descontinuado

Liquidificador e juicer

HR1841/80

Bebidas e comidas caseiras num instante

Liquidificador e centrífuga de 300 W com dois ajustes de velocidade e pulsar, função de limpeza rápida, unidade de lâminas removível, triturador e copo de 1,5 L. Jarra de suco de 0,7 L incluída.

Ver todos os benefícios

Crie sucos, vitaminas e molhos nutritivos

Bebidas e comidas caseiras num instante

  • 300W

  • Liquidificador de 1,5L

  • com triturador

Triturador para moer ingredientes

Triturador para moer ingredientes

Triture qualquer ingrediente seco como café, ervas, temperos e cereais.

Mais suco graças à peneira de microtrituração com microorifícios

Exclusiva peneira de metal com microorifícios feita de aço inoxidável espreme até a última gota produzindo mais suco.

Processador e liquidificador em um só aparelho

Processador e liquidificador em um só aparelho

Você pode preparar sucos ou vitaminas com toda facilidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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