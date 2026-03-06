Descontinuado
HR1841/80
Bebidas e comidas caseiras num instante
Liquidificador e centrífuga de 300 W com dois ajustes de velocidade e pulsar, função de limpeza rápida, unidade de lâminas removível, triturador e copo de 1,5 L. Jarra de suco de 0,7 L incluída.
300W
Liquidificador de 1,5L
com triturador
Triture qualquer ingrediente seco como café, ervas, temperos e cereais.
Exclusiva peneira de metal com microorifícios feita de aço inoxidável espreme até a última gota produzindo mais suco.
Você pode preparar sucos ou vitaminas com toda facilidade.
Críticas