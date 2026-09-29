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Preparo de alimentos
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Centrífuga Juicer
Descontinuado
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Com essa juicer Philips, você pode fazer sucos frescos e deliciosos com toda facilidade. E, graças ao seu design compacto, é muito fácil de guardar.
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O processamento de frutas, verduras ou legumes com forte pigmentação pode desbotar o aparelho?
Por que a polpa está molhada?
O que posso processar na juicer Philips?
Como devo preparar frutas, verduras e legumes antes de fazer sucos?
A centrífuga Philips exala um odor desagradável
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