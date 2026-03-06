Descontinuado
HR1821/70
Sucos feitos em casa com toda facilidade
Com essa juicer Philips, você pode fazer sucos frescos e deliciosos com toda facilidade. E, graças ao seu design compacto, é muito fácil de guardar.
220W
0,5L
Branca e azul
A centrífuga Philips possui uma peneira metálica com microfuros para fazer mais suco.
Graças ao seu design extremamente compacto, o aparelho pode ser armazenado facilmente em espaços pequenos e armários.
Faça sucos sem parar usando o coletor de polpa de 500 ml
Críticas