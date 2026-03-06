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  • Sucos feitos em casa com toda facilidade
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Descontinuado

Centrífuga Juicer

HR1821/70

Sucos feitos em casa com toda facilidade

Com essa juicer Philips, você pode fazer sucos frescos e deliciosos com toda facilidade. E, graças ao seu design compacto, é muito fácil de guardar.

Ver todos os benefícios

Juicer: Fácil de servir. Fácil de guardar

Sucos feitos em casa com toda facilidade

  • 220W

  • 0,5L

  • Branca e azul

Peneira de microtrituração com microorifícios para mais suco

Peneira de microtrituração com microorifícios para mais suco

A centrífuga Philips possui uma peneira metálica com microfuros para fazer mais suco.

Design compacto

Design compacto

Graças ao seu design extremamente compacto, o aparelho pode ser armazenado facilmente em espaços pequenos e armários.

Faça sucos sem parar usando o coletor de polpa de 500 ml

Faça sucos sem parar usando o coletor de polpa de 500 ml

Faça sucos sem parar usando o coletor de polpa de 500 ml

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