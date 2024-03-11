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Manuais e documentação

User Manual Philips Daily Collection Juicer - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.9 MB
  • 11 March 2024

Com a centrífuga Philips HR1810/70, você pode fazer sucos frescos e deliciosos com toda facilidade. E, graças ao seu design compacto, é muito fácil de armazenar.

  • PDF ficheiro
  • 6 September 2024

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