Descontinuado
HR1810/70
Sucos feitos em casa com toda facilidade
Com a centrífuga Philips HR1810/70, você pode fazer sucos frescos e deliciosos com toda facilidade. E, graças ao seu design compacto, é muito fácil de armazenar.
220W
750ml
Bocal comum
A centrífuga Philips possui uma peneira metálica com microfuros para fazer mais suco.
Graças ao seu design extremamente compacto, o aparelho pode ser armazenado facilmente em espaços pequenos e armários.
Faça sucos sem parar usando o coletor de polpa removível de 750ml.
Críticas