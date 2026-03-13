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User Manual Philips
A batedeira Philips ajuda a preparar delícias caseiras para toda sua família. O motor potente de 300W, as cinco velocidades e os batedores permitem que você obtenha o resultado desejado com toda facilidade.
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É possível preparar massas de bolo com os acessórios do mixer Philips?
Como devo limpar o aparelho?
Não consigo inserir os batedores/misturadores de massa na minha batedeira Philips
Não consigo remover os batedores/misturadores de massa da minha batedeira Philips
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