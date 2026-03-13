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Manuais e documentação

User Manual Philips

  • PDF ficheiro, 542.7 kB
  • 13 March 2026

A batedeira Philips ajuda a preparar delícias caseiras para toda sua família. O motor potente de 300W, as cinco velocidades e os batedores permitem que você obtenha o resultado desejado com toda facilidade.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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