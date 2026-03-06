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  • Prepare guloseimas caseiras com facilidade
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Descontinuado

Batedeiras

HR1562/03

Prepare guloseimas caseiras com facilidade

A batedeira Philips ajuda a preparar delícias caseiras para toda sua família. O motor potente de 300W, as cinco velocidades e os batedores permitem que você obtenha o resultado desejado com toda facilidade.

Ver todos os benefícios

Motor potente de 300W

Prepare guloseimas caseiras com facilidade

  • 300W

  • Cinco velocidades e função turbo

  • Batedores em aço inoxidável

  • Misturadores de massa

Motor potente de 300W

Motor potente de 300W

Motor potente de 300W para preparar diversos ingredientes.

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Multivelocidades e função turbo para garantir os melhores resultados.

Preparar e misturar com perfeição

Preparar e misturar com perfeição

Batedores em aço inoxidável para preparar todas as suas receitas com perfeição.

Especificações técnicas

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