Descontinuado
HR1562/03
Prepare guloseimas caseiras com facilidade
A batedeira Philips ajuda a preparar delícias caseiras para toda sua família. O motor potente de 300W, as cinco velocidades e os batedores permitem que você obtenha o resultado desejado com toda facilidade.
300W
Cinco velocidades e função turbo
Batedores em aço inoxidável
Misturadores de massa
Motor potente de 300W para preparar diversos ingredientes.
Multivelocidades e função turbo para garantir os melhores resultados.
Batedores em aço inoxidável para preparar todas as suas receitas com perfeição.
Críticas