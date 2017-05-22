Descontinuado
Mantém as três cabeças de corte em contato rente e permanente com a pele para um barbear rápido e eficiente.
As três camadas das cabeças de corte oferecem 50% a mais de superfície de barbear para um uso mais rápido e rente. *Comparado a cabeças de corte giratórias padrão.
O Personal Comfort Control adapta o barbeador ao seu tipo de pele. Selecione o ajuste 'Normal' para um barbear mais rente, confortável e rápido. Selecione 'Sensitive' para um barbear rente, confortável e com um máximo de conforto para a sua pele.
4.6
de 5
7
Críticas
80%
recomendam este produto
Rominha
22/05/2017
Brasil
Suporte/cabeçote do HQ9190 quebrado
Preciso do suporte do hq9190, que fecha o barbeador com lâminas e tudo e não acho. No manual da Philips é dito que qualquer suporte hq9 funciona independente do que vier depois da barra ( / ), pois isso só significa país e/ou embalagem, etc... Isso é verdade?
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
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AmigodeFloripa
05/12/2014
Brasil
O melhor barbeador que já usei.
Tenho um a uns 10 anos. Já troquei as laminas algumas vezes e ele continua ótimo. Cheguei a comprar o modelo Arcitec mas nem se aproxima do desempenho do Smartouch.
Sim, eu recomendo este produto
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Camilo1969
27/11/2014
Brasil
Excelente
Tenho a 6 anos...agora que a bateria perdeu um pouco da autonomia..e as laminas de corte requer a troca Recomendo.
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