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  • O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo
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Descontinuado

SmartTouch-XLBarbeador elétrico

HQ9190

4.6
| (7) Críticas | 80% recomendam este produto
O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo
Para homens que fazem questão do melhor, o SmartTouch-XL combina as avançadas cabeças de corte Speed-XL, o exclusivo Sistema Contour Following e o SmartTouch para um barbear extremamente rente, mesmo em áreas difíceis de alcançar.
Ver todos os benefícios

Barbear rente, até mesmo em áreas difíceis de alcançar

O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo

Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente

Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente

Mantém as três cabeças de corte em contato rente e permanente com a pele para um barbear rápido e eficiente.

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

As três camadas das cabeças de corte oferecem 50% a mais de superfície de barbear para um uso mais rápido e rente. *Comparado a cabeças de corte giratórias padrão.

O Sistema de Conforto de pele adapta o barbeador ao seu tipo de pele

O Sistema de Conforto de pele adapta o barbeador ao seu tipo de pele

O Personal Comfort Control adapta o barbeador ao seu tipo de pele. Selecione o ajuste 'Normal' para um barbear mais rente, confortável e rápido. Selecione 'Sensitive' para um barbear rente, confortável e com um máximo de conforto para a sua pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

7

Críticas

80%

recomendam este produto

2
1

22/05/2017

Brasil

Brasil

Suporte/cabeçote do HQ9190 quebrado

Preciso do suporte do hq9190, que fecha o barbeador com lâminas e tudo e não acho. No manual da Philips é dito que qualquer suporte hq9 funciona independente do que vier depois da barra ( / ), pois isso só significa país e/ou embalagem, etc... Isso é verdade?

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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05/12/2014

Brasil

Brasil

O melhor barbeador que já usei.

Tenho um a uns 10 anos. Já troquei as laminas algumas vezes e ele continua ótimo. Cheguei a comprar o modelo Arcitec mas nem se aproxima do desempenho do Smartouch.

Sim, eu recomendo este produto

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27/11/2014

Brasil

Brasil

Excelente

Tenho a 6 anos...agora que a bateria perdeu um pouco da autonomia..e as laminas de corte requer a troca Recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

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