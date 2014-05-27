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  • Mantenha um barbear rente
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Descontinuado

cabeças de corte

HQ8/50

3.3
| (21) Críticas
Mantenha um barbear rente
No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam 9 milhões de pelos da face. Substitua as cabeças de corte e obtenha 100% de desempenho novamente.
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Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

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Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.

Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

As cabeças de corte Philips são suaves com a sua pele e permitem um barbear muito mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

21

Críticas

27/05/2014

Brasil

Brasil

Ótimo desempenho e fácil de se instalar

De fácil instalação no barbeador, o produto demonstrou também eficiência no corte e no design.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ8/40 shaving heads

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ8/40 shaving heads

16/02/2014

Brasil

Brasil

ótimo

TENHO UM APARELHO HÁ MAIS DE 17 ANOS E SÓ LIMPO SEMPRE AS MESMAS LAMINAS. É MOLE, RSRSR.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ8/31 shaving heads

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ8/31 shaving heads

23/10/2011

Brasil

Brasil

lâminas

Não enconto as lâminas para comprar, ja perguntei em varias lojas mais ninguem sabe informar como adiquiro novas laminas p tracar.

Esta avaliação foi feita para HQ8/11 cabeças de corte

Esta avaliação foi feita para HQ8/11 cabeças de corte

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