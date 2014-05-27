Descontinuado
HQ8/50
Descontinuado
Em vez disso, compre SH50
Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.
As cabeças de corte Philips são suaves com a sua pele e permitem um barbear muito mais confortável.
3.3
de 5
21
Críticas
CA2017
27/05/2014
Brasil
Ótimo desempenho e fácil de se instalar
De fácil instalação no barbeador, o produto demonstrou também eficiência no corte e no design.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ8/40 shaving heads
Sim, eu recomendo este produto
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AILTONAVELINO
16/02/2014
Brasil
ótimo
TENHO UM APARELHO HÁ MAIS DE 17 ANOS E SÓ LIMPO SEMPRE AS MESMAS LAMINAS. É MOLE, RSRSR.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ8/31 shaving heads
Sim, eu recomendo este produto
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anilson1010
23/10/2011
Brasil
lâminas
Não enconto as lâminas para comprar, ja perguntei em varias lojas mais ninguem sabe informar como adiquiro novas laminas p tracar.
Esta avaliação foi feita para HQ8/11 cabeças de corte
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