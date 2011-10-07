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8200 series Barbeador elétrico
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Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?
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Há um vazamento de água do meu barbeador Philips