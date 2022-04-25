Descontinuado
Com indicador de nível da bateria
Mantém as três cabeças de corte em contato rente e permanente com a pele para um barbear rápido e eficiente.
O barbeador elétrico possui cabeças ultrafinas com fendas para barbear pelos longos e orifícios para barbear até mesmo os pelos mais curtos.
O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
4.3
de 5
16
Críticas
85%
recomendam este produto
ALA109
25/04/2022
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
Tenho ele há 14 anos. Funciona perfeitamente e só troquei as lâminas 01 vez neste período! Uma pena ter sido descontinuado.
Prós
Apara rente, não agride a pele, uso em baixo da água, durabilidade.
Contras
Foi descontinuado.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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eduardus
17/04/2020
Brasil
Comprador verificado
barbear perfeito , rápido e prático
Produto excelente , durável , sem manutenção , bateria duradoura
Prós
custo benefício excelente
Contras
não há
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PRERS55
16/05/2018
Brasil
Comprador verificado
excelente desempenho devido ao sistema de laminas
Produto de excelente qualidade,corte preciso ,bonito design,durável ,adquiri o produto à 8 anos e uso até hoje.
Sim, eu recomendo este produto
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