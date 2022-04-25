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Descontinuado

8200 seriesBarbeador elétrico

HQ8260

4.3
| (16) Críticas | 85% recomendam este produto
Rápido. Rente. Eficiente.
As três camadas das cabeças de corte Speed-XL deste barbeador elétrico Philips oferecem 50% a mais de superfície de barbear para um uso mais rápido e rente
Ver todos os benefícios

Rápido. Rente. Eficiente.

  • Com indicador de nível da bateria

Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente

Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente

Mantém as três cabeças de corte em contato rente e permanente com a pele para um barbear rápido e eficiente.

Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

O barbeador elétrico possui cabeças ultrafinas com fendas para barbear pelos longos e orifícios para barbear até mesmo os pelos mais curtos.

Tecnologia Levanta e Corta

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

16

Críticas

85%

recomendam este produto

2

25/04/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

Tenho ele há 14 anos. Funciona perfeitamente e só troquei as lâminas 01 vez neste período! Uma pena ter sido descontinuado.

Prós

Apara rente, não agride a pele, uso em baixo da água, durabilidade.

Contras

Foi descontinuado.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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17/04/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

barbear perfeito , rápido e prático

Produto excelente , durável , sem manutenção , bateria duradoura

Prós

custo benefício excelente

Contras

não há

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver

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16/05/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

excelente desempenho devido ao sistema de laminas

Produto de excelente qualidade,corte preciso ,bonito design,durável ,adquiri o produto à 8 anos e uso até hoje.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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