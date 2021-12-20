Descontinuado
HQ7320/17
Sistema de corte preciso
O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.
As cabeças de corte Philips são suaves com a sua pele e permitem um barbear muito mais confortável.
3.6
de 5
35
Críticas
MC 2020
20/12/2021
Brasil
Comprador verificado
FOI POR MIM USADO DURANTE MUITOS ANOS
CORTE SUAVE E BOM ACABAMENTO, PORÉM, EM DETERMINADO MOMENTO, NÃO ENCONTREI PEÇAS PARA SUBSTIRTUIÇÃO
Prós
PENTE APARADOR PARA AS COSTELETAS.
Contras
FALATA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Date of Use 2019-12-20
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2019-12-20
Turkinho
07/04/2020
Brasil
dura muito
Tenho a mais de uma década e ainda funciona! Agora chegou o momento de trocar a lâmina, lembrando que nesse tempo só troquei uma vez. Recomendo!
Prós
Todas as imagináveis!
Contras
Prejuízo para os fabricantes de aparelhos convencionais.
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2018-04-07
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2018-04-07
Fotocartografo
19/06/2018
Brasil
Produto de qualidade
Atende às necessidades de manter uma barba rente sem uso de lâmina. Recomendo.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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