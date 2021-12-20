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Descontinuado

7000 SeriesBarbeador elétrico

HQ7320/17

3.6
| (35) Críticas
Corte rente e confortável
Este barbeador é totalmente lavável, podendo ser lavado com a água da torneira após cada uso. Conte com um barbear confortável e rente todos os dias.
Ver todos os benefícios

Corta até os pelos mais curtos

Corte rente e confortável

  • Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

Sistema de corte preciso

O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pelos longos e orifícios para barbear até os pelos mais curtos.

Sistema Autocontorno

Sistema Autocontorno

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

As cabeças de corte Philips são suaves com a sua pele e permitem um barbear muito mais confortável.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

35

Críticas

20/12/2021

Brasil

Brasil

Comprador verificado

FOI POR MIM USADO DURANTE MUITOS ANOS

CORTE SUAVE E BOM ACABAMENTO, PORÉM, EM DETERMINADO MOMENTO, NÃO ENCONTREI PEÇAS PARA SUBSTIRTUIÇÃO

Prós

PENTE APARADOR PARA AS COSTELETAS.

Contras

FALATA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Date of Use 2019-12-20

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2019-12-20

07/04/2020

Brasil

Brasil

dura muito

Tenho a mais de uma década e ainda funciona! Agora chegou o momento de trocar a lâmina, lembrando que nesse tempo só troquei uma vez. Recomendo!

Prós

Todas as imagináveis!

Contras

Prejuízo para os fabricantes de aparelhos convencionais.

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2018-04-07

Sim, eu recomendo este produto

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Date of Use 2018-04-07

19/06/2018

Brasil

Brasil

Produto de qualidade

Atende às necessidades de manter uma barba rente sem uso de lâmina. Recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

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