Descontinuado
HQ6/31
Mantenha um barbear rente
Para manter o máximo desempenho do barbeador Philips, substitua as cabeças de corte a cada dois anos
Sistema Levanta e Corta
3 cabeças
Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
1.0
de 5
1
Aval.
Fritsch
05/08/2021
Brasil
Decepção
Aparelho excelente porém as laminas são muito caras, difícil de encontrar e a lâmina não tem garantia proporcional ao período de garantia do barbeador
Esta avaliação foi feita para HQ6/11 cabeças de corte
Data de uso 2019-08-05
Esta avaliação foi feita para HQ6/11 cabeças de corte
Data de uso 2019-08-05