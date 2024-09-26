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  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
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  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico para uso a seco

HQ6946/16

4.1
| (62) Críticas | 82% recomendam este produto
Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
Um barbear rente e confortável com preço incomparável. O sistema Flex & Float, combinado com as lâminas CloseCut, garante um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios

Lâminas CloseCut

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

  • Cabeças CloseCut Flex & Float

  • Uso somente com fio

  • Aparador retrátil

Lâminas CloseCut para um barbear mais rente e durável

Lâminas CloseCut para um barbear mais rente e durável

As lâminas CloseCut são projetadas com precisão para um barbear confiável em cada utilização. As duráveis lâminas autoafiadoras não desgastam, assim o seu barbear é mais rápido e eficiente.

Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Uso com fio para energia ininterrupta

Uso com fio para energia ininterrupta

Uso com fio para você sempre poder contar com um barbear confiável.

Especificações técnicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.1

de 5

62

Críticas

82%

recomendam este produto

26/09/2024

Brasil

Brasil

Produto excelente.

Esse produto é excelente. Mesmo quando a barba está maior e mais cheia ele da conta do recado.

Prós

Leve, prático e durável.

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver

16/06/2021

Brasil

Brasil

Excelente barbear para barbas cerradas e duras

Escolhi este modelo por ter corrente contínua, tem potência superior aos modelos mais novos, leve e silencioso. Barbear excelente para barbas cerradas e pelos duros e para quem se barbeia todos os dias, além de vir com aparador. A única desvantagem é não poder lavar.

Prós

Corrente contínua, leve e silencioso

Contras

Não poder lavar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver

27/08/2019

Brasil

Brasil

EXCELENTE PRODUTO

O produto é silencioso, de fácil manuseio e limpeza. Proporciona um barbear suave e rápido. Cumpre o que promete. Recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver

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