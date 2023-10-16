Descontinuado
HQ6920/16
O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
Para desempenho ideal, a cada dois anos, substitua as cabeças de corte do seu barbeador Philips pelo modelo HQ55.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.
4.0
de 5
43
Críticas
rmaiabr
16/10/2023
Brasil
Excelente qualidade
Este aparelho está comigo há mais de 15 anos, foi meu primeiro barbeador da Philips e nunca precisei trocar. As lâminas de reposição hoje em dia são fáceis de encontrar e tem um preço bastante acessível. A bateria dele continua durando muito (pelo menos 8 utilizações por recarga) e nunca precisou de manutenção.
Prós
Durabilidade, Design adequado para segurar, Facilidade de uso, Durabilidade da bateria, Não agride a pele depois de alguns usos.
Contras
Não vem aparador de costeletas, Não pode usar durante o banho.
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
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Catana
21/07/2023
Brasil
Excepcional barbeador.
Excepcional barbeador! Excelente barbeador. O melhor que já tive. Macio, não machuca a pele, corta rente e a bateria dura muito. Prático e silencioso. Uso há mais de 10 anos. Recomendo muito o produto.
Prós
Praticidade e durabilidade
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
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Gostoso_1974
21/08/2020
Brasil
Perfeito
Excelente produto, já nem lembro quando comprei(certamente a mais de 10 anos) foi meu 1º barbeador e ate hoje a bateria dura muito tempo e funciona perfeitamente, proporciona uma barba bem feita e não machuca a pele posso usar todos os dias.
Prós
Preço, Qualidade e Design
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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