ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico para uso a seco

HQ6920/16

4
| (43) Críticas
Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
Um barbear rente e confortável com o barbeador elétrico da Philips, por um preço acessível. O sistema Reflex Action combinado com a tecnologia Levanta e Corta garante um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios

Lâminas CloseCut

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

Tecnologia Levanta e Corta

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.

Cabeças de reposição

Para desempenho ideal, a cada dois anos, substitua as cabeças de corte do seu barbeador Philips pelo modelo HQ55.

Sistema Autocontorno

Sistema Autocontorno

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

43

Críticas

16/10/2023

Brasil

Brasil

Excelente qualidade

Este aparelho está comigo há mais de 15 anos, foi meu primeiro barbeador da Philips e nunca precisei trocar. As lâminas de reposição hoje em dia são fáceis de encontrar e tem um preço bastante acessível. A bateria dele continua durando muito (pelo menos 8 utilizações por recarga) e nunca precisou de manutenção.

Prós

Durabilidade, Design adequado para segurar, Facilidade de uso, Durabilidade da bateria, Não agride a pele depois de alguns usos.

Contras

Não vem aparador de costeletas, Não pode usar durante o banho.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

21/07/2023

Brasil

Brasil

Excepcional barbeador.

Excepcional barbeador! Excelente barbeador. O melhor que já tive. Macio, não machuca a pele, corta rente e a bateria dura muito. Prático e silencioso. Uso há mais de 10 anos. Recomendo muito o produto.

Prós

Praticidade e durabilidade

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

21/08/2020

Brasil

Brasil

Perfeito

Excelente produto, já nem lembro quando comprei(certamente a mais de 10 anos) foi meu 1º barbeador e ate hoje a bateria dura muito tempo e funciona perfeitamente, proporciona uma barba bem feita e não machuca a pele posso usar todos os dias.

Prós

Preço, Qualidade e Design

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.