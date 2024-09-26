Descontinuado
Cabeças CloseCut Flex & Float
Uso somente com fio
As lâminas CloseCut são projetadas com precisão para um barbear confiável em cada utilização. As duráveis lâminas autoafiadoras não desgastam, assim o seu barbear é mais rápido e eficiente.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave
Uso com fio para você sempre poder contar com um barbear confiável.
4.1
de 5
62
Críticas
82%
recomendam este produto
26/09/2024
Brasil
Produto excelente.
Esse produto é excelente. Mesmo quando a barba está maior e mais cheia ele da conta do recado.
Prós
Leve, prático e durável.
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver
GhostRoa
16/06/2021
Brasil
Excelente barbear para barbas cerradas e duras
Escolhi este modelo por ter corrente contínua, tem potência superior aos modelos mais novos, leve e silencioso. Barbear excelente para barbas cerradas e pelos duros e para quem se barbeia todos os dias, além de vir com aparador. A única desvantagem é não poder lavar.
Prós
Corrente contínua, leve e silencioso
Contras
Não poder lavar
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver
SALVADOR
27/08/2019
Brasil
EXCELENTE PRODUTO
O produto é silencioso, de fácil manuseio e limpeza. Proporciona um barbear suave e rápido. Cumpre o que promete. Recomendo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6944/16 Dry electric shaver