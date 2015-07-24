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  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
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  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente
  • Mantenha um barbear rente

Descontinuado

cabeças de corte

HQ56/50

3.7
| (3) Críticas
Mantenha um barbear rente
Dentro de dois anos as cabeças de corte cortam 9 milhões de pelos em seu rosto. Substitua as cabeças de corte e obtenha 100% de desempenho novamente.
Ver todos os benefícios

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • CloseCut

  • Adequado para série HQ900

  • Adequado para HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Corta até os pelos mais curtos

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.7

de 5

3

Críticas

5
2
1

24/07/2015

Brasil

Brasil

Cabeça de corte barbeador aquatouch

Comprei um barbeador aquatouch, no dia 07 de agosto faz um ano de uso. infelizmente a cabeça de corte do barbeador não corta com perfeição a barba. conforme informação do site a cabeça de corte tem uma durabilidade de 2 anos. Os 10 primeiro meses de uso foi satisfatório, mais agora a cabeça de corte não tem a mesma eficiencia para cortar minha barba. Informo que faço minha barba todos os dias. Gostaria de saber onde compro outra cabeça de corte na cidade de Petrolina- Pe. Cep 56306-385.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

22/03/2013

Brasil

Brasil

Preço das láminas é absurdo, enviável. Compensar comprar um novo.

Impossível encontrat láminas em um preço justo, enviável a compra de láminas para este aparelho. O aparelho novo custa mais barato que as láminas separadamente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

08/04/2016

Brasil

Brasil

PRODUTO DESCARTAVEL

O PRODUTO É MUITO PRÁTICO DAR PRA FAZER A BARBA EM QUALQUER LUGAR,ATÉ QUE AS LÂMINAS VOS SEPARE,O FATO É QUE ELAS SÃO TÃO CARAS QUE A VEZES SUPERAM O PREÇO DO PRODUTO. DIFÍCEIS DE ENCONTRAR E CARAS.

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads

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