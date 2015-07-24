Descontinuado
HQ56/50
CloseCut
Adequado para série HQ900
Adequado para HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
3.7
de 5
3
Críticas
taboi
24/07/2015
Brasil
Cabeça de corte barbeador aquatouch
Comprei um barbeador aquatouch, no dia 07 de agosto faz um ano de uso. infelizmente a cabeça de corte do barbeador não corta com perfeição a barba. conforme informação do site a cabeça de corte tem uma durabilidade de 2 anos. Os 10 primeiro meses de uso foi satisfatório, mais agora a cabeça de corte não tem a mesma eficiencia para cortar minha barba. Informo que faço minha barba todos os dias. Gostaria de saber onde compro outra cabeça de corte na cidade de Petrolina- Pe. Cep 56306-385.
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Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads
Família2013
22/03/2013
Brasil
Preço das láminas é absurdo, enviável. Compensar comprar um novo.
Impossível encontrat láminas em um preço justo, enviável a compra de láminas para este aparelho. O aparelho novo custa mais barato que as láminas separadamente.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads
THIAGUIM
08/04/2016
Brasil
PRODUTO DESCARTAVEL
O PRODUTO É MUITO PRÁTICO DAR PRA FAZER A BARBA EM QUALQUER LUGAR,ATÉ QUE AS LÂMINAS VOS SEPARE,O FATO É QUE ELAS SÃO TÃO CARAS QUE A VEZES SUPERAM O PREÇO DO PRODUTO. DIFÍCEIS DE ENCONTRAR E CARAS.
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 shaving heads