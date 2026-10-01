Descontinuado
HQ3/40
Renove para obter melhores resultados
Para manter o máximo desempenho do barbeador Philips, substitua as cabeças de corte a cada dois anos
Sistema Levanta e Corta
3 cabeças
Sistema de duas lâminas: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
Sistema de lâminas que levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele.
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Críticas