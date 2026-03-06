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Acessórios e refis
Todas as séries
cabeças de corte
Descontinuado
HQ2/11
Sistema Levanta e Corta
3 cabeças
Sistema de lâminas que levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele.
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ShaversEscova de limpeza
Críticas
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