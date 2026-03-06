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Descontinuado

cabeças de corte

HQ177/11

Renove para obter melhores resultados
Para manter o máximo desempenho do barbeador Philips, substitua as cabeças de corte a cada dois anos
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Preciso e rente

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  • Sistema Levanta e Corta

  • 3 cabeças

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Sistema de duas lâminas: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.

Para um barbear mais suave e menos irritação na pele

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