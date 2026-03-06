Descontinuado
HQ167/40
Mantenha um barbear rente
A cada ano, as lâminas do seu barbeador percorrem uma distância correspondente à altitude do Monte Everest 49 vezes! Depois de tanto esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o corte. Mantenha o desempenho máximo do seu barbeador: troque as cabeças de corte uma vez a cada 12 meses.
Sistema Levanta e Corta
3 cabeças
Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.
Use o barbeador durante o banho. Além de economizar tempo, você experimentará uma total sensação de refrescância!
Críticas