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Descontinuado

cabeças de corte

HQ167/40

Mantenha um barbear rente

A cada ano, as lâminas do seu barbeador percorrem uma distância correspondente à altitude do Monte Everest 49 vezes! Depois de tanto esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o corte. Mantenha o desempenho máximo do seu barbeador: troque as cabeças de corte uma vez a cada 12 meses.

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Troque as cabeças a cada 12 meses para obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • Sistema Levanta e Corta

  • 3 cabeças

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Sistema de lâminas duplas do barbeador Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda corta, proporcionando um barbear rente e confortável.

Uso molhado

Uso molhado

Use o barbeador durante o banho. Além de economizar tempo, você experimentará uma total sensação de refrescância!

Especificações técnicas

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