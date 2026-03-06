Descontinuado
HP8319/00
Liso e brilho fáceis
Especialmente desenvolvida para proporcionar rapidez e facilidade durante o uso, as chapas prolongadas da nova prancha alisadora Essential Care possibilitam o liso que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.
Pranchas mais longas (100 mm)
Temperatura profissional de 210 ºC
Placas em cerâmica
As placas mais compridas permitem um melhor contato com o cabelo e ajudam a fazer alisamentos com um resultado perfeito e em menos tempo.
Esta alta temperatura permite que você mude o seu penteado, dando a aparência perfeita que você deseja.
A prancha alisadora tem um tempo de aquecimento rápido, estando pronta para uso em apenas 60 segundos
Críticas