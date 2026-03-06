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Descontinuado

Essential Care

HP8319/00

Liso e brilho fáceis

Especialmente desenvolvida para proporcionar rapidez e facilidade durante o uso, as chapas prolongadas da nova prancha alisadora Essential Care possibilitam o liso que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.

Ver todos os benefícios

com chapas de 100 mm de comprimento

Liso e brilho fáceis

  • Pranchas mais longas (100 mm)

  • Temperatura profissional de 210 ºC

  • Placas em cerâmica

Chapas longas para um alisamento fácil e rápido

Chapas longas para um alisamento fácil e rápido

As placas mais compridas permitem um melhor contato com o cabelo e ajudam a fazer alisamentos com um resultado perfeito e em menos tempo.

Temperatura de 210°C para excelentes resultados

Temperatura de 210°C para excelentes resultados

Esta alta temperatura permite que você mude o seu penteado, dando a aparência perfeita que você deseja.

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 60 segundos

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 60 segundos

A prancha alisadora tem um tempo de aquecimento rápido, estando pronta para uso em apenas 60 segundos

Especificações técnicas

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