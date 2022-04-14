Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Prancha alisadora de
Descontinuado
Suporte
HP8300/00
Ir para a loja
Registre seu produto
Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).
Manual do usuário
Todas (4)
Posso usar o modelador Philips em cabelo molhado?
Cachos e alisamento podem danificar os cabelos?
O modelador de cabelo é livre de amianto?
Como faço para limpar o modelador?
O revestimento da prancha Philips está desgastando
Meu modelador de cabelo Philips não liga