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Descontinuado

SatinelleDepilador Satinelle

HP6400/00

3.8
| (50) Críticas
Perna lisinha por muito mais tempo
Deixe suas pernas macias por mais tempo com este depilador Philips. Ele remove os pelos pela raiz, deixando suas pernas livres de pelos e lisas por até quatro semanas.
Ver todos os benefícios

Depilador rápido e eficiente

Perna lisinha por muito mais tempo

  • Pernas

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Este depilador é equipado com um sistema eficiente de depilação que deixa sua pele lisa e depilada por semanas

Formato ergonômico para maior conforto na depilação

Formato ergonômico para maior conforto na depilação

Além de moderno, o formato arredondado encaixa perfeitamente na mão para prática remoção de pelos.

Dois ajustes de velocidade que proporcionam uma depilação suave e melhor desempenho

Dois ajustes de velocidade que proporcionam uma depilação suave e melhor desempenho

Ajuste de velocidade extra para depilar pelos finos e áreas difíceis de alcançar

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

50

Críticas

28/10/2016

Brasil

Brasil

ótimo

cumpre com a remoção dos pelos, super prático e já uso há mais 03 anos sem apresentar problemas.

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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6400 Depilador

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18/11/2014

Brasil

Brasil

Não sei como vivia antes

Tive um modelo de outra marca antes que deu problema logo e, tentando economizar, gastei mais, então comprei essa perfeição. Amo

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17/03/2014

Brasil

Brasil

Produto duradouro e eficaz

Utilizo Satinelle há 16 anos (desde os meus 18 anos). Foi a melhor escolha para depilar as minhas pernas. Hoje os pêlos nascem mais fracos e com menos quantidade.

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