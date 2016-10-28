Descontinuado
HP6400/00
Pernas
Este depilador é equipado com um sistema eficiente de depilação que deixa sua pele lisa e depilada por semanas
Além de moderno, o formato arredondado encaixa perfeitamente na mão para prática remoção de pelos.
Ajuste de velocidade extra para depilar pelos finos e áreas difíceis de alcançar
3.8
de 5
50
Críticas
solmantovani
28/10/2016
Brasil
ótimo
cumpre com a remoção dos pelos, super prático e já uso há mais 03 anos sem apresentar problemas.
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NandaVasc79
18/11/2014
Brasil
Não sei como vivia antes
Tive um modelo de outra marca antes que deu problema logo e, tentando economizar, gastei mais, então comprei essa perfeição. Amo
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Bellatrix
17/03/2014
Brasil
Produto duradouro e eficaz
Utilizo Satinelle há 16 anos (desde os meus 18 anos). Foi a melhor escolha para depilar as minhas pernas. Hoje os pêlos nascem mais fracos e com menos quantidade.
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