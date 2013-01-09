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SalonDrySecador

HP4940/00

3.3
| (20) Críticas
Ótimos resultados em qualquer lugar que você vá
Não saia de casa sem este secador. O secador SalonDry Travel é tão pequeno que cabe em qualquer bolsa de viagem. Dobrável, fácil de usar e com 1.600W para uma secagem potente, ele deve ser um dos primeiros itens em sua lista de viagem.
Ver todos os benefícios

Secador de cabelos SalonDry Travel

Ótimos resultados em qualquer lugar que você vá

  • 1.600 W

  • Dobrável

  • Tensão mundial

  • Estojo para viagem

1600 W para uma secagem mais suave

1600 W para uma secagem mais suave

Este secador de 1600 W proporciona os níveis de fluxo de ar e potência de secagem ideais para os melhores resultados todos os dias.

Três ajustes flexíveis para total controle

Três ajustes flexíveis para total controle

A velocidade e o calor podem ser ajustados facilmente para você criar o resultado perfeito. Três ajustes flexíveis garantem uma modelagem precisa e personalizada.

Cabo dobrável para uma maior portabilidade

Cabo dobrável para uma maior portabilidade

Este secador de cabelos tem um cabo dobrável, o que o torna um aparelho pequeno e compacto, que pode ser guardado nos menores espaços e ser levado a praticamente qualquer lugar.

Especificações técnicas

Perguntas frequentes

Manuais e documentação

Manual do usuário

  • PDF ficheiro, 3.3 MB
  • 16 April 2022

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