Descontinuado
HP4940/00
1.600 W
Dobrável
Tensão mundial
Estojo para viagem
Este secador de 1600 W proporciona os níveis de fluxo de ar e potência de secagem ideais para os melhores resultados todos os dias.
A velocidade e o calor podem ser ajustados facilmente para você criar o resultado perfeito. Três ajustes flexíveis garantem uma modelagem precisa e personalizada.
Este secador de cabelos tem um cabo dobrável, o que o torna um aparelho pequeno e compacto, que pode ser guardado nos menores espaços e ser levado a praticamente qualquer lugar.