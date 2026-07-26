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HD9925/00
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Com este acessório especial para assar HD9925/00 da Philips Airfryer, você pode fazer todas suas receitas favoritas de assados. Asse deliciosos bolos, pães, gratinados, quiches e muito mais. Tudo isso com facilidade, rapidez e de forma saudável!
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Que tipo de assadeira posso usar na Philips Airfryer?
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Onde encontrar receitas para preparar na Airfryer?
O visor da minha Airfryer da Philips exibe 5 traços
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