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Acessório da Airfryer Assadeira com grelha compacta essencial
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Prepare peixes, carnes e legumes grelhados perfeitos e mais saudáveis usando a tecnologia Rapid Air combinada com a exclusiva superfície perfurada com ondulações! Graças ao revestimento antiaderente, o alimento não gruda, além de ser fácil de limpar.
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Que tipo de assadeira posso usar na Philips Airfryer?
Local do modelo e número de série da Philips Airfryer?
Preciso pré-aquecer a minha Philips Airfryer?
Como e quando usar óleo na Philips Airfryer?
Que batatas congeladas posso preparar na airfryer?
Meu aplicativo Philips HomeID fechou ou travou
O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando
Minha Philips Airfryer emite um ruído
A Philips Airfryer não deixa crocante/como o esperado
Minha Airfryer Philips não liga ou não funciona
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