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Acessório da Airfryer Assadeira com grelha compacta essencial

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Acessório da AirfryerAssadeira com grelha compacta essencial

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Prepare peixes, carnes e legumes grelhados perfeitos e mais saudáveis usando a tecnologia Rapid Air combinada com a exclusiva superfície perfurada com ondulações! Graças ao revestimento antiaderente, o alimento não gruda, além de ser fácil de limpar.

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  • 31 July 2026

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