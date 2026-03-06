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Descontinuado

Acessório da AirfryerAssadeira com grelha compacta essencial

HD9910/20

Grill Pan para Airfryer
Prepare peixes, carnes e legumes grelhados perfeitos e mais saudáveis usando a tecnologia Rapid Air combinada com a exclusiva superfície perfurada com ondulações! Graças ao revestimento antiaderente, o alimento não gruda, além de ser fácil de limpar.
Ver todos os benefícios

Frituras e grelhados saborosos sem grudar!

Grill Pan para Airfryer

  • Excelente para grelhar

  • Preparo versátil

  • Revestimento antiaderente

Superfície perfurada que proporciona o fluxo perfeito da tecnologia Rapid Air ao fazer grelhados

Superfície perfurada que proporciona o fluxo perfeito da tecnologia Rapid Air ao fazer grelhados

Descubra a nova forma de grelhar alimentos graças à superfície exclusiva da assadeira com grelha da Airfryer. Com a tecnologia Rapid Air, o alimento é cozido de maneira mais saudável, já que você usa um pouco ou nada de óleo. Além disso, o excesso de gordura escorre com facilidade por conta da superfície perfurada.

Panela de suporte antiaderente premium em que os alimentos não grudam

Panela de suporte antiaderente premium em que os alimentos não grudam

Com a superfície antiaderente, tirar seu alimento da grelha é tão fácil quanto colocá-lo. Com ela, sua carne é perfeitamente grelhada e você pode até mesmo preparar os mais delicados tipos de alimento, como peixe, legumes e verduras.

Com a superfície maximizada, você pode até mesmo grelhar um peixe inteiro

Com a superfície maximizada, você pode até mesmo grelhar um peixe inteiro

A superfície maximizada quando comparada com uma cesta comum permite que você frite ou grelhe um peixe inteiro, um grande bife ou grandes porções de verduras e legumes.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Ao assar peixe, em comparação com a cesta padrão da Philips Airfryer.