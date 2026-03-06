Descontinuado
HD9910/20
Excelente para grelhar
Preparo versátil
Revestimento antiaderente
Descubra a nova forma de grelhar alimentos graças à superfície exclusiva da assadeira com grelha da Airfryer. Com a tecnologia Rapid Air, o alimento é cozido de maneira mais saudável, já que você usa um pouco ou nada de óleo. Além disso, o excesso de gordura escorre com facilidade por conta da superfície perfurada.
Com a superfície antiaderente, tirar seu alimento da grelha é tão fácil quanto colocá-lo. Com ela, sua carne é perfeitamente grelhada e você pode até mesmo preparar os mais delicados tipos de alimento, como peixe, legumes e verduras.
A superfície maximizada quando comparada com uma cesta comum permite que você frite ou grelhe um peixe inteiro, um grande bife ou grandes porções de verduras e legumes.
Críticas
Ao assar peixe, em comparação com a cesta padrão da Philips Airfryer.