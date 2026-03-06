Superfície perfurada que proporciona o fluxo perfeito da tecnologia Rapid Air ao fazer grelhados

Descubra a nova forma de grelhar alimentos graças à superfície exclusiva da assadeira com grelha da Airfryer. Com a tecnologia Rapid Air, o alimento é cozido de maneira mais saudável, já que você usa um pouco ou nada de óleo. Além disso, o excesso de gordura escorre com facilidade por conta da superfície perfurada.