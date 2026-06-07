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Airfryer série 3000 XL Janela digital

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Airfryer série 3000 XLJanela digital

HD9257/81

Airfryer série 3000 XL Janela digital

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Manuais e documentação

A primeira Airfryer da Philips com uma janela de visualização! Graças à tecnologia Rapid Air, agora você pode desfrutar de alimentos saudáveis, crocantes por fora e macios por dentro com até 90% menos gordura. Baixe o aplicativo HomeID para descobrir receitas deliciosas.

  • PDF ficheiro
  • 7 June 2026

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