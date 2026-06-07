Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Cozinhar
Todas as séries
Airfryer série 3000 XL Janela digital
Suporte
HD9257/81
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
A primeira Airfryer da Philips com uma janela de visualização! Graças à tecnologia Rapid Air, agora você pode desfrutar de alimentos saudáveis, crocantes por fora e macios por dentro com até 90% menos gordura. Baixe o aplicativo HomeID para descobrir receitas deliciosas.
Todas (3)
Como usar as predefinições da Philips Airfryer?
Há um cheiro de plástico vindo da minha Airfryer Philips
Que tipo de assadeira posso usar na Philips Airfryer?
Avance CollectionAcessório da Airfryer
O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando
Minha Philips Airfryer emite um ruído
Minha Philips Airfryer não aparece na lista de dispositivos do aplicativo HomeID
A Philips Airfryer libera fumaça branca
As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar