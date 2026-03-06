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  • Alimentos com sabor incrível e até 90% menos gordura!*
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Airfryer série 3000 XLJanela digital

HD9257/81

Alimentos com sabor incrível e até 90% menos gordura!*
A primeira Airfryer da Philips com uma janela de visualização! Graças à tecnologia Rapid Air, agora você pode desfrutar de alimentos saudáveis, crocantes por fora e macios por dentro com até 90% menos gordura. Baixe o aplicativo HomeID para descobrir receitas deliciosas.
Ver todos os benefícios

Graças à tecnologia RapidAir

Alimentos com sabor incrível e até 90% menos gordura!*

  • Tecnologia Rapid Air

  • 5.6L

  • Preto

Janela de cozimento transparente

Janela de cozimento transparente

Graças ao design da janela transparente, você pode verificar o resultado do cozimento a qualquer momento e ver seus ingredientes favoritos se transformarem em uma comida deliciosa.

Funções de preparo 13 em 1

Funções de preparo 13 em 1

A Airfryer da Philips abre um mundo de possibilidades: fritar, assar, grelhar, assar, desidratar, tostar, descongelar, reaquecer e muito mais.

Tecnologia Rapid Air

Tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air, com seu exclusivo design "estrelas do mar", faz o ar quente girar para preparar alimentos deliciosos, crocantes por fora e macios por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicional.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Comparado a frituras frescas preparadas em uma fritadeira Philips convencional.

  2. Em comparação com o teor de gordura do frango e da carne de porco preparados em uma fritadeira tradicional ou em wok.

  3. Disponível apenas em países com uma comunidade HomeID.