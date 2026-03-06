HD9257/81
Tecnologia Rapid Air
5.6L
Preto
Graças ao design da janela transparente, você pode verificar o resultado do cozimento a qualquer momento e ver seus ingredientes favoritos se transformarem em uma comida deliciosa.
A Airfryer da Philips abre um mundo de possibilidades: fritar, assar, grelhar, assar, desidratar, tostar, descongelar, reaquecer e muito mais.
A tecnologia Rapid Air, com seu exclusivo design "estrelas do mar", faz o ar quente girar para preparar alimentos deliciosos, crocantes por fora e macios por dentro, com pouco ou nenhum óleo adicional.
Críticas
Comparado a frituras frescas preparadas em uma fritadeira Philips convencional.
Em comparação com o teor de gordura do frango e da carne de porco preparados em uma fritadeira tradicional ou em wok.
Disponível apenas em países com uma comunidade HomeID.