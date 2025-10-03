Descontinuado
HD9252/90
Tecnologia Rapid Air
4,1 L
Preto
Descubra centenas de receitas de dar água na boca para Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de fazer. As receitas no aplicativo HomeID são selecionadas por especialistas em nutrição para o dia a dia.
Receba recomendações de receitas diárias que se adequam às preferências da sua família. Quanto mais você usar o HomeID, melhor ele poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Inspire-se com outros cozinheiros e siga as pessoas com interesses semelhantes***.
Aproveite sua refeição sempre que quiser. Pressione o modo para Keep Warm e seu alimento ficará com temperatura ideal por até 30 minutos.
Compreender as avaliações dos produtos
4.3
de 5
42
Críticas
Paulo 47
03/10/2025
Brasil
Comprador verificado
Tem sido uma ótima experiência.
Ainda estou em fase de experimentação e aprendizado, mas tem atendido as expectativas.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer
Jamel
03/11/2024
Brasil
Comprador verificado
Bom produto, fácil de usar
Usei somente uma vez, por enquanto e gostei do resultado.
Prós
É um produto bonito, resistente, fácil de manusear e de limpar
Contras
Por enquanto nenhuma desvantagem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/90 Airfryer
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/90 Airfryer
Zé pedreiro
01/11/2024
Brasil
Comprador verificado
Excelente.
Rapidez no cozimento e de assados. Sem sujeira. Prático e econômico.
Prós
Só vantagem até o momento
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer
Comparado a batatas fritas frescas preparadas em uma fritadeira Philips convencional
Em comparação com o teor de gordura do frango e da carne de porco preparados em uma fritadeira tradicional ou em wok.
Disponível apenas em países com uma comunidade HomeID
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (ajuste AF 160°C, sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200°C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A. Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com os modelos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 e HD9880. Os resultados podem variar de acordo com o produto.