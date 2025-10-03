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Descontinuado

Série 3000Airfryer L

HD9252/90

4.3
| (42) Críticas
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Desfrute de alimentos saudáveis, crocantes por fora e macios por dentro, graças à tecnologia Rapid Air. Baixe o aplicativo HomeID para descobrir centenas de receitas saborosas todos os dias.
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Receitas deliciosas na Airfryer para uma vida saudável

Receitas deliciosas na Airfryer para uma vida saudável

Descubra centenas de receitas de dar água na boca para Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de fazer. As receitas no aplicativo HomeID são selecionadas por especialistas em nutrição para o dia a dia.

Receitas personalizadas de acordo com suas preferências

Receitas personalizadas de acordo com suas preferências

Receba recomendações de receitas diárias que se adequam às preferências da sua família. Quanto mais você usar o HomeID, melhor ele poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Inspire-se com outros cozinheiros e siga as pessoas com interesses semelhantes***.

Função Keep Warm

Função Keep Warm

Aproveite sua refeição sempre que quiser. Pressione o modo para Keep Warm e seu alimento ficará com temperatura ideal por até 30 minutos.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.3

de 5

42

Críticas

5
4
3
2
1

Paulo 47

03/10/2025

Brasil

Comprador verificado

Tem sido uma ótima experiência.

Ainda estou em fase de experimentação e aprendizado, mas tem atendido as expectativas.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer

Jamel

03/11/2024

Brasil

Comprador verificado

Bom produto, fácil de usar

Usei somente uma vez, por enquanto e gostei do resultado.

Prós

É um produto bonito, resistente, fácil de manusear e de limpar

Contras

Por enquanto nenhuma desvantagem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/90 Airfryer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/90 Airfryer

Zé pedreiro

01/11/2024

Brasil

Comprador verificado

Excelente.

Rapidez no cozimento e de assados. Sem sujeira. Prático e econômico.

Prós

Só vantagem até o momento

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Walita série 3000 RI9252/91 Airfryer

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Avisos legais

  1. Comparado a batatas fritas frescas preparadas em uma fritadeira Philips convencional

  2. Em comparação com o teor de gordura do frango e da carne de porco preparados em uma fritadeira tradicional ou em wok.

  3. Disponível apenas em países com uma comunidade HomeID

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (ajuste AF 160°C, sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200°C, sem pré-aquecimento) versus usar um forno classe A. Porcentagens médias com base na medição interna do laboratório com os modelos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 e HD9880. Os resultados podem variar de acordo com o produto.