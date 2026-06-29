ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Pure Essentials Cafeteira

Descontinuado

Suporte

Pure EssentialsCafeteira

HD7692/90

Pure Essentials Cafeteira

Descontinuado

Ir para a loja

Fazer login ou criar uma conta

Registre seu produto

Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.

Registrar agora

Manuais e documentação

Esta moderna cafeteira combina excelência em aroma e design moderno. Com o controle de intensidade você pode preparar o café do jeito e na hora que quiser. Além disso a jarra térmica em inox mantém o café fresco e quente por mais tempo.

  • PDF ficheiro
  • 29 June 2026

Perguntas frequentes

Resolução de problemas

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar