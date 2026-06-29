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Esta moderna cafeteira Philips é ideal para aqueles que procuram um produto de excelente qualidade, tanto no aroma quanto no design. Graças ao controle de teor e ao timer, você pode preparar o café do jeito e na hora que quiser
Todas (3)
Qual a frequência da remoção de impurezas da cafeteira?
Onde comprar uma nova jarra para a cafeteira Philips?
Como removo impurezas da cafeteira Philips?
Ainda há respingos na cafeteira Philips após a preparação
O porta-filtro da cafeteira Philips transborda
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