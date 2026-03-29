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Aluminium Collection Cafeteira

Descontinuado

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Aluminium CollectionCafeteira

HD5410/00

Aluminium Collection Cafeteira

Descontinuado

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Manuais e documentação

Esta elegante cafeteira permite que você aprecie um aroma apurado e o mais puro sabor graças ao sistema de fervura e preparação

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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