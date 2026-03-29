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Café
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Aluminium Collection Cafeteira
Descontinuado
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HD5410/00
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Esta elegante cafeteira permite que você aprecie um aroma apurado e o mais puro sabor graças ao sistema de fervura e preparação
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Qual a frequência da remoção de impurezas da cafeteira?
Onde comprar uma nova jarra para a cafeteira Philips?
Ainda há respingos na cafeteira Philips após a preparação
O porta-filtro da cafeteira Philips transborda
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