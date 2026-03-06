Descontinuado
HD5410/00
Com jarra de vidro
Sistema Boil and Brew
Alumínio
A cafeteira de Philips tem um sistema exclusivo Boil and brew. Primeiro a água é fervida e, em seguida, passa pelo pó de café. A alta temperatura de preparo, que alcança 93 °C ou mais, assegura o sabor mais rico e o aroma superior do seu café filtrado.
Para 8 a 12 xícaras. Projetado para preservar ao máximo o sabor do café.
Corta-pingos permite interromper o preparo do café sempre que você quiser uma xícara de café
Críticas