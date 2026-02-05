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Aparadores de cabelo
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Hairclipper series 3000 Aparador
Descontinuado
Suporte
HC3505/15
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Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Manual do usuário
Todas (11)
Posso usar meu aparador Philips nos pelos corporais?
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Como posso limpar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Hairclipper, MultigroomPente ajustável para aparar pelos de 1 a 23 mm
HairclipperCortador
ShaversEscova de limpeza
Meu aparador da Philips não está carregando
A bateria do aparador da Philips acaba rapidamente
O barbeador/aparador Philips não funciona
O aparador Philips apara os pelos de forma desigual
Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho
Meu cabelo está ficando preso no aparador Philips
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