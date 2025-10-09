Descontinuado
Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável
13 ajustes de comprimento
Uso com fio
O cabo de alimentação de 1,8 m de comprimento fornece energia constante.
Personalize o comprimento do seu cabelo com precisão e facilidade. Escolha entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm em incrementos de 2 mm. Para um corte mais rente, basta remover o pente para um corte preciso de 0,5 mm.
Cuidar do visual nunca foi tão fácil. Os aparadores possuem lâminas autoafiadoras incrivelmente duráveis, garantindo precisão desde o primeiro dia até por no mínimo cinco anos.
4.1
de 5
77
Críticas
86%
recomendam este produto
Xulho
09/10/2025
Brasil
Comprador verificado
Muito bom
Excelente produto, seu corte é impecável e preciso.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
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11/11/2022
Brasil
Comprador verificado
Fácil manuseio e atende as necessidades
Ideial para quem tem o hábito de trabalhar com máquina no cabelo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
Sim, eu recomendo este produto
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MAFECO
28/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Prático, rápido e SEM PENTES!!!!
[Employee of philipsglobal] Este ocntrole de altura de corte é excepcional!!! Aparelho TOP.
Prós
Sem pentes....mas com muitas regulagens.
Contras
Fio
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
Sim, eu recomendo este produto
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Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024