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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3505/15

4.1
| (77) Críticas | 86% recomendam este produto
Corte rápido e uniforme
O aparador 3000 da Philips proporciona um corte rápido e uniforme. Os 13 ajustes de comprimento, a tecnologia Trim-and-Flow e a tecnologia DualCut permitem que você obtenha um acabamento uniforme rapidamente.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados masculinos elétricos mais preferida do mundo1

Corte mais rápido sem entupimento

Corte rápido e uniforme

  • Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

  • 13 ajustes de comprimento

  • Uso com fio

Sistema elétrico com fio para um desempenho constante durante o uso

Sistema elétrico com fio para um desempenho constante durante o uso

O cabo de alimentação de 1,8 m de comprimento fornece energia constante.

Ajuste o comprimento do cabelo de 0,5 mm a 23 mm facilmente

Ajuste o comprimento do cabelo de 0,5 mm a 23 mm facilmente

Personalize o comprimento do seu cabelo com precisão e facilidade. Escolha entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm em incrementos de 2 mm. Para um corte mais rente, basta remover o pente para um corte preciso de 0,5 mm.

Lâminas de aço autoafiadoras, sem necessidade de lubrificação

Lâminas de aço autoafiadoras, sem necessidade de lubrificação

Cuidar do visual nunca foi tão fácil. Os aparadores possuem lâminas autoafiadoras incrivelmente duráveis, garantindo precisão desde o primeiro dia até por no mínimo cinco anos.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

77

Críticas

86%

recomendam este produto

09/10/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Muito bom

Excelente produto, seu corte é impecável e preciso.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

11/11/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Fácil manuseio e atende as necessidades

Ideial para quem tem o hábito de trabalhar com máquina no cabelo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Sim, eu recomendo este produto

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28/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Prático, rápido e SEM PENTES!!!!

[Employee of philipsglobal] Este ocntrole de altura de corte é excepcional!!! Aparelho TOP.

Prós

Sem pentes....mas com muitas regulagens.

Contras

Fio

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

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