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  • APARADOR DE CABELOS série 3000 - Corta duas vezes mais rápido*
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  • APARADOR DE CABELOS série 3000 - Corta duas vezes mais rápido*
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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3420/15

4
| (96) Críticas
APARADOR DE CABELOS série 3000 - Corta duas vezes mais rápido*
O APARADOR DE CABELOS série 3000 foi desenvolvido para durar e projetado para executar. A unidade de corte inovadora, as lâminas de aço inoxidável e o pente ajustável para cabelo foram criados para proporcionar a você um corte mais rápido e suave a qualquer momento.
Ver todos os benefícios

com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e suave

APARADOR DE CABELOS série 3000 - Corta duas vezes mais rápido*

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 ajustes de comprimento

  • 60 min de uso sem fio após 8h de carga

Unidade de corte duplamente afiada com fricção reduzida

Unidade de corte duplamente afiada com fricção reduzida

Combinando uma unidade de corte duplamente afiada com uma engenharia de baixo atrito, a tecnologia DualCut é a potência que pode ser utilizada em qualquer tipo de cabelo. A inovadora unidade de corte foi projetada para fazer cortes de cabelo continuamente duas vezes mais rápido do que os aparadores normais da Philips.*

Lâminas de aço autoafiadoras para afiação de longa duração

Lâminas de aço autoafiadoras para afiação de longa duração

Lâminas de aço inoxidável autoafiadoras para afiação de longa duração.

Fácil de selecionar e travar em 13 ajustes de comprimento: 0,5 mm a 23 mm

Fácil de selecionar e travar em 13 ajustes de comprimento: 0,5 mm a 23 mm

Basta selecionar e travar no comprimento desejado com o pente ajustável que proporciona 12 posições de ajuste de comprimento, de 1 a 23 mm, com exatamente 2 mm de intervalo entre cada comprimento. Ou você pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

96

Críticas

08/10/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

BOM.

EU TENHO MUITO TEMPOS É MUITO BOM MUITO BOM. MUIT

Prós

ESTÁ MUITO BOM.

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

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24/10/2018

Brasil

Brasil

Aparelho Fantástico

Parabéns a Philips pelos seus produtos fabricados; são de muita confiança e qualidade.

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30/09/2018

Brasil

Brasil

MUITO BOM

SATISFEITO, PRODUTO EXCELENTE, ACIMA DO ESPERADO. OBRIGADO.

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