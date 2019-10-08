Descontinuado
HC3420/15
Lâminas em aço inoxidável
13 ajustes de comprimento
60 min de uso sem fio após 8h de carga
Combinando uma unidade de corte duplamente afiada com uma engenharia de baixo atrito, a tecnologia DualCut é a potência que pode ser utilizada em qualquer tipo de cabelo. A inovadora unidade de corte foi projetada para fazer cortes de cabelo continuamente duas vezes mais rápido do que os aparadores normais da Philips.*
Lâminas de aço inoxidável autoafiadoras para afiação de longa duração.
Basta selecionar e travar no comprimento desejado com o pente ajustável que proporciona 12 posições de ajuste de comprimento, de 1 a 23 mm, com exatamente 2 mm de intervalo entre cada comprimento. Ou você pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.
4.0
de 5
96
Críticas
NÃO NOME VERDADEIRO.
08/10/2019
Brasil
Comprador verificado
BOM.
EU TENHO MUITO TEMPOS É MUITO BOM MUITO BOM. MUIT
Prós
ESTÁ MUITO BOM.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Sim, eu recomendo este produto
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Riaj
24/10/2018
Brasil
Aparelho Fantástico
Parabéns a Philips pelos seus produtos fabricados; são de muita confiança e qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
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guibeust
30/09/2018
Brasil
MUITO BOM
SATISFEITO, PRODUTO EXCELENTE, ACIMA DO ESPERADO. OBRIGADO.
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Em comparação ao seu antecessor Philips