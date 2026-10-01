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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Descontinuado

Azur IonicSteam Iron

GC4630/02

1 prémio

Remove rugas facilmente de algodão e linho

Remova até mesmo as rugas mais difíceis, graças ao Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria partículas de vapor 50% menores que penetram profundamente em tecidos resistentes como algodão e linho, para que você obtenha ótimos resultados facilmente!

Ver todos os benefícios

Passagem poderosa com Ionic DeepSteam

Remove rugas facilmente de algodão e linho

  • Ionic Deepsteam

Partículas de vapor 50% menores penetram mais fundo nas rugas difíceis

Partículas de vapor 50% menores penetram mais fundo nas rugas difíceis

O processo de ionização cria partículas de vapor menores que penetram mais profundamente no tecido. Isso significa que até mesmo as rugas mais difíceis são removidas facilmente.

Saída de vapor contínua de até 40 g/min

Saída de vapor contínua de até 40 g/min

O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min oferece a quantidade perfeita de vapor para remover eficientemente todas as rugas.

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

SteamGlide é a melhor base da Philips Walita para passar roupa. Ela é altamente resistente a arranhões, apresenta um deslize excelente e é fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/80
    • Remove bolinhas de tecidos
    • Próprio para todo tipo de roupa
    • 2 pilhas Philips AA inclusas
    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/00
    • Lâmina a até 8.800 rpm para remoção rápida
    • Recipiente grande e fácil de esvaziar
    • Capas protetoras para tecidos e malhas
    • Funciona com 2 pilhas AA (incluídas)
    • Design compacto e leve para viagens

Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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