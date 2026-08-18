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Azur Ferro a vapor

Descontinuado

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AzurFerro a vapor

GC4625/02

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Passe roupas sem esforço com a base SteamGlide deste ferro, que desliza suavemente pelo tecido. O vapor potente e o deslizamento suave são a combinação perfeita para remover amassados e obter ótimos resultados!

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  • 18 August 2026

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