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Série 500 Papa bolinhas

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Série 500Papa bolinhas

GC026/80

Série 500 Papa bolinhas

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Manuais e documentação

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 632 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Fabric Shaver GC026/80

  • PDF ficheiro, 1005.3 kB
  • 13 March 2026

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/00
    • Lâmina a até 8.800 rpm para remoção rápida
    • Recipiente grande e fácil de esvaziar
    • Capas protetoras para tecidos e malhas
    • Funciona com 2 pilhas AA (incluídas)
    • Design compacto e leve para viagens

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