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Performer Aspirador de pó com saco coletor

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O mais alto poder de sucção, resultando em uma limpeza sem esforço: assim é a linha FC916x Graças ao filtro higiênico e ao fácil sistema de remoção do coletor de sujeira, a linha FC916x acaba com o pó e a sujeira rapidinho.

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  • 31 March 2024

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